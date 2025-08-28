El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde primera hora de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 16 grados a las 05:00, pero se recuperarán rápidamente, alcanzando los 24 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 25 grados a las 16:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% a medianoche y aumentando gradualmente hasta un 76% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 27% hacia la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un ambiente seco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h durante las primeras horas del día. A medida que el día progrese, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Esta brisa puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para pasear por la ciudad, visitar parques o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso será a las 20:50, brindando una buena cantidad de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

