El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 30 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, la baja humedad en las horas más cálidas podría hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 52 km/h en la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:58. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos, ideales para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es propicio para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar el día, manteniéndose hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.