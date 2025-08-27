El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 27 de agosto de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 33 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente rápidamente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 24% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de El Viso del Alcor que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas molestias, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. Es aconsejable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o en la piscina.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:58 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades nocturnas.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y el viento, y que aprovechen al máximo este día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.