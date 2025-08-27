El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde y culminando en un máximo de 33 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% por la mañana y aumentando hasta un 92% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en niveles más cómodos hacia la tarde. Esto permitirá que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también puede generar algunas rachas que, aunque no se espera que causen problemas, podrían ser notables en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o cualquier otra actividad que requiera buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:59. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean más frescas y agradables para salir a cenar o disfrutar de un rato en la terraza.

En resumen, Utrera vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, será refrescante. Es un día perfecto para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

