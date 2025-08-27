El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 07:00, justo antes del amanecer, que ocurrirá a las 07:39.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a subir, alcanzando los 31 grados a las 14:00. La tarde será calurosa, con un pico de 32 grados a las 16:00, momento en el que la sensación térmica podría ser más intensa debido a la exposición solar. Sin embargo, a partir de las 18:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 31 grados a las 19:00 y cerrando el día con 28 grados a las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando hasta un 65% en las horas de la mañana. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más pesada durante las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que avanza la tarde, estabilizándose en torno al 30% por la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 24 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Úbeda podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la ciudad y sus alrededores. En resumen, se espera un día cálido y despejado, con condiciones ideales para disfrutar de la belleza de Úbeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.