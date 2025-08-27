El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar algunas rachas más intensas en áreas abiertas, así que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia el final de la jornada, lo que hará que la noche sea cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano dé paso a la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.