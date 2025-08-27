El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 23 grados hasta las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto más bajo alrededor de las 04:00, con 22 grados, y luego comiencen a ascender nuevamente. Para las 10:00, la temperatura se elevará a 25 grados, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 15:00 y las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 52% a medianoche, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 21% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca en los momentos de mayor intensidad, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de San Juan de Aznalfarache disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, favorecida por la ausencia de nubes significativas y la baja probabilidad de precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:00, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y agradable en San Juan de Aznalfarache.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.