El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de agosto de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 35 grados en horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de La Rinconada mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante tener precaución ante posibles ráfagas que podrían afectar objetos ligeros al aire libre.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo.
El orto se producirá a las 07:50 y el ocaso a las 21:00, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas sugiere que será un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.
En resumen, La Rinconada disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 35 grados , viento moderado y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo el aire libre y disfrutar de las actividades que ofrece la comunidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Iván Ania, tras la derrota ante Las Palmas: “Posiblemente haya sido el peor partido que hemos hecho en El Arcángel”
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV
- El Córdoba CF es goleado por Las Palmas en su estreno en El Arcángel
- Córdoba retirará 2.500 coches abandonados de sus calles en menos de un año