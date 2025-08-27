El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 04:00. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00, lo que indicará un día caluroso, típico de finales de agosto en esta región.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a la medianoche y fluctuando entre un 55% y un 61% durante las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad disminuirá, alcanzando un 30% hacia las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 18:00, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la tarde sea más llevadera.
No se esperan precipitaciones en el día de hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 20:55, marcando el final de un día soleado y caluroso.
En resumen, Puente Genil disfrutará de un día despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día y un viento que aportará algo de frescura en las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Iván Ania, tras la derrota ante Las Palmas: “Posiblemente haya sido el peor partido que hemos hecho en El Arcángel”
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV
- El Córdoba CF es goleado por Las Palmas en su estreno en El Arcángel
- Córdoba retirará 2.500 coches abandonados de sus calles en menos de un año