El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, comenzará un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 30 grados a las 14:00 y 31 grados a las 15:00, manteniéndose en estos niveles hasta las 17:00. La máxima del día se prevé en 31 grados a las 16:00, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a las 00:00 y alcanzando un 69% a las 06:00. A medida que las temperaturas aumentan, la humedad comenzará a descender, situándose en un 55% a las 10:00 y bajando hasta un 29% hacia las 21:00. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, contribuirá a una sensación térmica más cálida durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para mitigar el calor, sí aportará algo de frescura en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:42 y el ocaso a las 20:52, los ciudadanos podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural. En resumen, se anticipa un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado que invitará a salir y disfrutar de la belleza de Priego de Córdoba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.