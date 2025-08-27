El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva permitirá que el calor sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 43 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se pronostica un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento.

La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. El orto se producirá a las 07:44 y el ocaso a las 20:56, brindando a los habitantes de Pozoblanco una larga jornada de luz solar. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará un alivio del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.