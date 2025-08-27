El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. Este descenso moderado en la temperatura se mantendrá hasta las 04:00, cuando se estabilice en 24 grados.
A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 23 grados a las 05:00 y 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar de manera más pronunciada, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y subiendo hasta 28 grados a las 12:00.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. En las primeras horas, la humedad se sitúa en un 53%, aumentando gradualmente hasta un 66% a las 06:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 25% a las 16:00, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más intensa.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 25 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h a las 19:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, especialmente en la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se espera para las 20:57, marcando el final de un día que promete ser agradable y veraniego.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.
