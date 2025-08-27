El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

Hoy, 27 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas agradables. La temperatura máxima se espera que llegue a los 33 grados en las horas centrales del día, mientras que por la mañana se registrarán mínimas alrededor de los 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas abiertas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pueda aparecer, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos más cálidos del día se anticipan entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.