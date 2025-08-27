El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Osuna se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y manteniéndose en 25 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo a las 07:00, con 24 grados, antes de comenzar un ascenso que culminará en 33 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 52% y el 67%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme avance la tarde. La combinación de calor y humedad podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 48 km/h. Este viento, aunque fresco, podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Los cielos despejados continuarán hasta el ocaso, que se producirá a las 20:56, ofreciendo una hermosa puesta de sol para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.