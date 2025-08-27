El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 74% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su punto máximo de 32 grados . Es recomendable que los habitantes de Morón se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas abiertas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 22 grados hacia la medianoche. El cielo continuará despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones favorables que nos ofrece la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.