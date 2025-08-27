El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 24 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 12:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 29 grados a la 13:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, con valores de 33 grados a las 16:00 y 32 grados a las 19:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% a la medianoche y disminuyendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Montilla, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Con el orto a las 07:44 y el ocaso a las 20:54, los habitantes de Montilla podrán aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de un tiempo ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los espacios públicos. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la belleza de Montilla en pleno verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.