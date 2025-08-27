El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 24 grados , proporcionando un ambiente cálido pero no excesivamente caluroso.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un máximo de 32 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque disminuirá a lo largo del día, comenzará en un 79% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave proveniente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 30 km/h, ayudará a mitigar el calor, ofreciendo un alivio refrescante.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. A partir de las 17:00 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 18:00 horas y bajando a 24 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 52% al caer la tarde, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta un poco más pesada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Moguer pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

El ocaso se producirá a las 21:03 horas, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar un atardecer espectacular. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a unos agradables 21 grados , ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente soleado y cálido, con una brisa refrescante que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano dé paso a la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.