El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una excelente visibilidad y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a las 04:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 31 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Por la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 32 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% a la medianoche y disminuyendo a un 36% hacia las 16:00 horas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Martos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 20:52, lo que brinda a los habitantes de Martos una buena cantidad de luz solar para aprovechar el día. En resumen, el tiempo de hoy en Martos será cálido, seco y mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día espléndido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.