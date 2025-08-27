El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 23 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados.
La humedad relativa variará durante el día, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores incomodidades.
En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta 46 km/h, principalmente del suroeste. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 30 km/h, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o paseos por el campo.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, hace de hoy un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.
La puesta de sol se anticipa para las 20:57 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con el cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y dignos de una fotografía.
En resumen, Marchena vivirá un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar, especialmente durante las horas pico de calor. Aprovecha este hermoso día y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.
