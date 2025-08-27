El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. A lo largo del día, se espera que esta tendencia continúe, con un cielo completamente despejado hasta el ocaso, que ocurrirá a las 20:54.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un pico de 32 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 23 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% a la medianoche y disminuyendo a un 29% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero para los lucentinos.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Este viento fresco puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día propicio para aprovechar al máximo las actividades al exterior y disfrutar de la belleza del verano en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.