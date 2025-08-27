El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. Sin embargo, la combinación de temperaturas elevadas y una humedad que se mantendrá en torno al 19% por la tarde podría hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 39 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando el sol estará en su punto más alto.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:58. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.