El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 31 grados, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a las 07:00 horas, momento en el que la brisa matutina comenzará a sentirse más fresca.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y aumentando hasta un 60% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea ligero, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas abiertas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

La salida del sol se producirá a las 07:39 horas, y el ocaso será a las 20:51 horas, brindando a los habitantes de Linares una larga jornada de luz solar. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el tiempo favorable y la ausencia de lluvias. Sin embargo, es importante recordar la protección solar y la hidratación, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.