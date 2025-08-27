El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Lepe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable, propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 27 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Lepe pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:04, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en la playa o en cualquier espacio al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, aportará frescura. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen al máximo este día soleado, ya que las condiciones climáticas son ideales para actividades recreativas y para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.