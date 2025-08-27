El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Lebrija. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y cálido. A medida que avance la jornada, se espera que esta tendencia continúe, con cielos despejados predominando durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 27 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor en los momentos de mayor temperatura. La combinación de sol y viento suave hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos o deportes.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 30% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos que dependen de un tiempo favorable.

El viento, que soplará principalmente desde el sur y suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en áreas abiertas. Sin embargo, esta brisa también aportará un alivio ante las altas temperaturas, haciendo que la experiencia sea más placentera.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y ausencia de lluvias. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, con condiciones que favorecen actividades recreativas y sociales. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.