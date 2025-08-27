El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a medida que avance la mañana.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 34 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 52%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará velocidades de hasta 9 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a rachas de 20 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que permitirá que los habitantes de Jaén disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Sin embargo, se prevé que haya intervalos nubosos en las horas de la tarde, aunque no se espera que estos nublen significativamente el cielo ni afecten las temperaturas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por la ciudad o disfrutando de la naturaleza en los alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.