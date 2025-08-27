El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a media mañana y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% y aumentando gradualmente hasta un 96% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 48% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 32 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que requiera buen tiempo.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 20:59. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas agradables para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede resultar refrescante. Es un día para aprovechar al máximo el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la llegada del otoño.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Iván Ania, tras la derrota ante Las Palmas: “Posiblemente haya sido el peor partido que hemos hecho en El Arcángel”
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- La Diputación de Córdoba inicia la construcción de 43 viviendas protegidas en diez municipios de la provincia
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV
- El Córdoba CF es goleado por Las Palmas en su estreno en El Arcángel
- Córdoba retirará 2.500 coches abandonados de sus calles en menos de un año