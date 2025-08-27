El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a media mañana y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% y aumentando gradualmente hasta un 96% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 48% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 32 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que requiera buen tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 20:59. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas agradables para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede resultar refrescante. Es un día para aprovechar al máximo el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.