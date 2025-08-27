El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible nubosidad que pudiera formarse, manteniendo el cielo despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los índices de probabilidad de lluvia se mantienen en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:00, marcando el cierre de un día que, sin duda, será propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado hará que la jornada sea ideal para disfrutar de la belleza de Coria del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.