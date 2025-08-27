El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, pero también podría generar algunas rachas que afecten la sensación térmica. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento puede ser refrescante, también puede levantar polvo y hojas, por lo que se sugiere precaución al conducir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de paseos, deportes o reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:55. La noche se presentará fresca, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la tranquilidad que ofrece Córdoba en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.