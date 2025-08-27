El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 05:00 horas, con 22 grados. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 32 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 49% a la medianoche y descenderá hasta un 21% en las horas centrales del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 30 km/h. Durante la mañana, el viento será moderado, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 45 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se espera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Castilleja de la Cuesta realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará ligeramente, con la aparición de nubes altas y poco nuboso, pero sin afectar la claridad del cielo. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 24 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:00 horas, marcando el final de un día cálido y soleado en Castilleja de la Cuesta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.