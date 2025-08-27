El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa en la mañana será del 79%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 53% en la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con 31 grados, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 27 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Este viento también podría generar algunas rachas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:04.

La temperatura comenzará a descender después de la puesta del sol, alcanzando los 29 grados hacia las 8 de la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 24 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un alivio ante el calor. Es un día perfecto para salir a pasear, disfrutar de la playa o realizar deportes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.