El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave del sur-suroeste, que soplará a velocidades de entre 19 y 27 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 7 de la tarde. La humedad también comenzará a bajar, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Al caer la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:58.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y aprovechen el buen tiempo, ya que las condiciones son ideales para disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.