El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 95% en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, a pesar de esta alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Bormujos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 30 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 21:00 horas, momento en el que el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual ideal para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar el día para salir a pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de un buen rato en los parques y plazas del municipio. La combinación de sol y viento hará que la sensación térmica sea más llevadera, convirtiendo este día en una excelente oportunidad para disfrutar del verano en su plenitud.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.