El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 30 grados, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 28 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, momento en el que se sentirá el calor más intenso. La tarde se caracterizará por un tiempo cálido y seco, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 27% en las horas pico, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 19:00 y 20:00 horas. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución, ya que las ráfagas podrían ser fuertes en ciertos momentos del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 13 km/h en la madrugada y 29 km/h durante la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia en cualquier momento. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Bailén.

El orto se producirá a las 07:40 horas, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:52 horas, ofreciendo una puesta de sol igualmente espectacular. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

