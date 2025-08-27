El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 29 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 32 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará desde el oeste con velocidades que variarán entre 8 y 25 km/h, ofrecerá un alivio refrescante, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Baeza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 21:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 23:00 horas, lo que hará que la velada sea agradable para paseos y encuentros al aire libre.

El orto se producirá a las 07:39 horas y el ocaso a las 20:50 horas, brindando a los baezanos un día largo y luminoso. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.