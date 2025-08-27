El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avanza la mañana, se espera un repunte en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 14:00, y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 31 grados a las 20:00 y cerrando el día con 27 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 62% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la humedad disminuya, alcanzando un 25% hacia las 20:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 22:00 y las 23:00, alcanzando hasta 47 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en Baena durante el día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.