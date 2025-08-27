El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 44%, aumentando hasta un 67% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, llegando a un 23% hacia el final de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que las temperaturas sean más llevaderas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 20:53, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, Andújar se prepara para un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá alivio en las horas más cálidas. Es un día perfecto para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.