El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Durante la mayor parte del día, se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un tiempo templado, alcanzando los 26 grados a las 00:00 y 01:00, y descendiendo ligeramente a 25 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 35 grados a las 17:00. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 45% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar el 100% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% hacia las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h entre las 16:00 y 17:00. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto solar a las 07:50 y el ocaso a las 21:00, los habitantes de La Algaba tendrán muchas horas de luz natural para disfrutar de este día veraniego. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.