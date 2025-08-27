El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 38% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como excursiones, picnics o simplemente paseos por la ciudad. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:51, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que hará que las veladas al aire libre sean agradables y cómodas.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, cuidando siempre de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.