El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 26 de agosto de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 34 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados hacia las 04:00 horas, antes de comenzar un ascenso que alcanzará su pico en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 62% y aumentando hasta un 87% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo bochornosa, las condiciones se tornarán más agradables a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será moderado, alcanzando hasta 14 km/h, pero se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 36 km/h. Este viento ayudará a mitigar la sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los que planeen salir a disfrutar del día deben recordar llevar protección solar, ya que la exposición al sol será intensa, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que las temperaturas alcancen su máximo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá observar a las 21:00 horas. En resumen, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para aprovechar el final del verano en El Viso del Alcor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.