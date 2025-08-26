El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 22 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 06:00 y 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar de manera notable, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 27 grados a las 11:00.
El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando su punto máximo a las 17:00 con 35 grados. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, con 34 grados a las 16:00 y 33 grados a las 15:00. Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en 32 grados a las 19:00 y 31 grados a las 20:00.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 72% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 37% a las 17:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 43% a las 18:00 y un 46% a las 21:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 17:00, alcanzando hasta 38 km/h a las 17:00. Este viento proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.
No se esperan precipitaciones en Utrera, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:00, marcando el final de un día veraniego en esta hermosa localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.
