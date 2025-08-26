El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 33% hacia la noche.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 18 km/h en dirección oeste por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda estar atento a ráfagas más fuertes que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más cálidas. La combinación de viento y calor puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para quienes tienen planes al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol está programada para las 20:51, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y el viento, y que aprovechen la oportunidad para disfrutar de un día soleado en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.