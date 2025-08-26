El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas, con un 69% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en un 51% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 34 grados alrededor de las 5 de la tarde. A esta hora, el viento podría alcanzar rachas de hasta 38 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Tomares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:01. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.