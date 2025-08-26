El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados, ofreciendo un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 69% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, hará que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar preparados para el calor, considerando la posibilidad de utilizar protección solar y mantenerse hidratados.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían afectar la sensación térmica. Es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esta estabilidad climática es ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el parque o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas para aprovechar la brisa.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:01, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de calor y cielos despejados. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en San Juan de Aznalfarache, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.