El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 38 grados entre las 17:00 y 18:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 61% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 24% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Puente Genil tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se espera que en algunos momentos el viento sea más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h entre las 17:00 y 18:00 horas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o lluvias, lo que permitirá que los eventos al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:56 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables por la noche hará que sea un momento ideal para salir y disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.