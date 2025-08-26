El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la combinación de la temperatura y la humedad no generará un ambiente excesivamente bochornoso. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, se espera que en la tarde el viento se vuelva más fuerte, con ráfagas que podrían llegar a los 49 km/h, lo que podría generar algunas molestias en actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula en las primeras horas, aumentando ligeramente a un 25% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque no se espera que esto se traduzca en lluvias efectivas. Por la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco.

La salida del sol está programada para las 07:42, mientras que el ocaso se producirá a las 20:54, brindando un día largo y luminoso. En resumen, se prevé un día cálido y mayormente soleado en Priego de Córdoba, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse hidratado y protegido del sol.

