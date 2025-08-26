El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y aumentando gradualmente hasta un 49% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 36 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h durante la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más cálidas, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque es poco probable que se materialicen.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche y bajando a 28 grados hacia el final de la jornada. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:58.

En resumen, hoy en Pozoblanco se espera un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

