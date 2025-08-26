El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable durante el día. A pesar de las altas temperaturas, la combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que la experiencia sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante las ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 20:59. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 31 grados, lo que sugiere que será un buen momento para salir y disfrutar de la vida nocturna de Palma del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será mayormente soleado y cálido, con vientos moderados que aportarán un toque de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.