El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

Hoy, 26 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en su mayoría despejado, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 35 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia las 19:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 74% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 39% hacia la tarde. Este descenso en la humedad podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 64% hacia las 23:00 horas, lo que proporcionará un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento del sur también puede contribuir a una sensación de frescura en las horas más calurosas, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en el parque.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.