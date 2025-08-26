El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 28% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser un factor a considerar para actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo soleado que dominará la jornada.

La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de que hoy será un día tranquilo y soleado en Osuna. La puesta de sol está programada para las 20:57, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.