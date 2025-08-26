El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor considerable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Morón que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco en comparación con las altas temperaturas. Este viento podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con intervalos nubosos que podrían aparecer, aunque sin afectar la claridad del cielo de manera significativa.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-25T21:02:12.